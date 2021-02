Stiri pe aceeasi tema

- Peste 9.000 de beneficiari de venit minim garantat au fost consiliati de echipele agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca in prima saptamana a campaniei nationale de verificare a stabilirii si acordarii ajutorului social, iar dintre acestia 4.600 de beneficiari de venit minim garantat apti…

- „Proiectul Scoala dupa Scoala, pentru care m-am luptat in Parlament ani de zile, este acum principalul suport pentru calitatea in educatie si pentru recuperarea decalajelor prin masuri remediale”, a anunțat minisrul Muncii pe Facebook. Orban da vestea despre pensii pentru milioane de romani …

- Parintii care stau acasa pentru a supraveghea copiii vor primi in continuare sprijinul de la stat de 75% din salariu, in cazul in care autoritatile decid ca scolile vor continua sa functioneze online, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Ea a participat la inaugurarea…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sustine acordarea stimulentului de risc pentru angajatii din domeniul asistentei sociale si comunitare care au fost izolati la locul de munca in perioada starii de urgenta, a transmis, luni, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook, la finalul intrevederii…

- Ordinele de plata catre Posta Romana pentru pensiile care vor fi platite la domiciliu in ianuarie au fost intocmite, iar sumele pentru aceste pensii au fost virate Postei Romane, a anuntat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe contul sau de Facebook. „Am discutat din nou azi…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a anuntat in cursul zilei de astazi, printr-un mesaj postat public pe pagina sa de Facebook, cand vor fi date pensiile in luna ianuarie 2021. „Am discutat astazi cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice, Ministerului Finanțelor și Companiei Naționala Poșta…