Stiri pe aceeasi tema

- Un primar sucevean este acuzat ca a provocat un accident in timp ce era baut si a fugit. A fost cautat o noapte intreaga de politisti, insa edilul si-a aratat fata abia a doua zi dimineata. Intrebat de ce nu a auzit strigatele si semnalele agentilor de politie veniti in fata portii, acesta spune ca…

- Un primar din Suceava, cautat de doua ori de poliție dupa ce a fugit de la locul unui accident, a gasit o scuza halucinanta. Edilul spune ca se uita la televizor și nu a auzit ca e cautat de poliție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un accident care a fost reclamat miercuri seara la poliție și in care ar fi fost implicat Toader Lavric, primarul comunei Satu Mare, posibil sub influența bauturilor alcoolice, se pare ca este intr-un final doar o inscenare din partea presupusei victime. In jurul orei 20,00, Vasile Anton Vlad, un ...

- Polițiștii au intrat in alerta dupa ce o femeie insarcinata a fost lovita de o mașina, in București, iar dupa producerea accidentului, joi seara, conducatorul auto a dat bir cu fugiții. Șoferul a fost depistat in Cluj. In tot acest timp, tanara insarcinata a ajuns la spital, in grija cadrelor medicale.…

- Aseara, 20 decembrie, la ora 21.40, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș, au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 1 C, in localitatea Cicarlau. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat de 51 de ani din Baia Mare, dinspre Satu Mare inspre Baia…

- Un barbat, de 29 de ani, din Suceava, și-a parcat BMW-ul in fața Poliției municipiului Suceava, pe locurile rezervate autovehiculelor de poliție, deși figura in baza de date cu dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Luni, in fața sediului Poliției municipiului Suceava, polițiștii de serviciu au…

- Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Siret au intocmit dosar penal pentru contrabanda unui cetațean roman care a ascuns in podeaua autoturismului 2.550 pachete țigari, in valoare de peste 3.800 lei. *Aseara, in jurul orei 21.00, in Punctul de Trecere a Poliției de Frontiera Siret,…

- La data de 07 noiembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier Bacau au fost sesizati prin SNUAU 112, despre faptul ca, in jurul orei 18:00, pe raza comunei Dealu Morii, s-a produs un accident de circulatie soldat cu ranirea unei persoane si cu parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de…