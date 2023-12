Stiri pe aceeasi tema

- default Potrivit cititorilor Best European Destinations, in Romania avem cel mai frumos brad de Craciun din Europa. Este vorba despre asa-numitul „Brad cu ferestre”, care poate fi admirat in Craiova și care se afla așezat in fața Primariei condusa de Olguța Vasilescu. Primaria municipiului Craiova a…

- Producatorul dambovițean de tamplarie termoizolanta, Romserv Invest, a reușit și in acest an sa-și mențina piața externa la nivelul anului 2022. Societatea exporta aproximativ 40% din producție pe piața europeana. Ansamblurile din PVC, aluminiu si lemn stratificat produse la Targoviște ajung la clienți…

- Ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, se afla intr-o vizita de lucru la Paris, unde va participa la a șasea ediție a Forumului Pacii, platforma ce reunește oficiali guvernamentali și experți din toate regiunile lumii in domeniul securitații și pacii, anunța reprezentanții…

- Trecerea la ora de iarna 2023 este momentul in care Romania trece la ora standard și ziua in care se face aceasta schimbare este considerata cea mai lunga din an, pentru ca va avea 25 de ore, in loc de 24. Astfel, in aceasta noapte, ora 4.00 devine ora 3.00. Descopera cum ne influențeaza trecerea la…

- Uniunea Europeana se confrunta cu riscul unui aflux brusc de migranti care fug de razboiul dintre Israel și Hamas, a declarat luni, 23 octombrie, ministrul grec al migratiei, Dimitris Kairidis, facand apel la vigilenta si mai multa solidaritate intre statele membre ale blocului comunitar, potrivit agenției…

- Biletele de avion vor fi mai ieftine cu aproape 30% in octombrie fata de luna septembrie, iar orasele preferate de romani in aceasta luna sunt Londra, Roma, Milano, Bruxelles, Paris, Venetia, potrivit unei agentii de turism online, transmite Agerpres. “Toamna este cel mai bun moment pentru a pune la…

- Canibalismul era o practica funerara de rutina in Europa in urma cu aproximativ 15.000 de ani, oamenii mancandu-și morții nu din necesitate, ci mai degraba ca parte a culturii lor, potrivit unui nou studiu, scrie CNN.Deși cercetatorii au gasit anterior oase roase și cranii umane care fusesera modificate…