- Tehnicianul echipei de fotbal Arsenal Londra, Mikel Arteta, a recunoscut miercuri ca nu stie daca va conta pe capitanul formatiei, atacantul Pierre-Emerick Aubameyang, si pe conducatorul de joc Martin Odegaard in meciul de joi cu Slavia Praga din returul sferturilor de finala ale Europa League, transmite…

- UEFA a deschis o ancheta cu privire la acuzatiile de rasism aduse de jucatorul echipei Glasgow Rangers, Glen Kamara, la adresa unui jucator al echipei Slavia Praga, Ondrej Kudela, dupa meciul dintre cele doua formatii de joi seara de la Glasgow, din Europa League, incheiat cu victoria si calificarea…

- Slavia Praga, echipa la care joaca internationalul roman Nicolae Stanciu, o va infrunta pe Arsenal in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, conform tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. Pentru campioana Cehiei, Arsenal va fi a treia formatie consecutiva din Marea Britanie pe care…

- Dupa golul marcat in meciul dintre Slavia și Rangers, din Europa League, scor 1-1, Stanciu a recidivat in campionat. Nicolae Stanciu a resit o dubla in meciul Mlada – Slavia Praga, din etapa a 23-a, scor 3-0.Prima reușita a avut loc din lovitura libera, in minutul 27, in timp ce al doilea gol a fost…

- Nicolae Stanciu continua forma buna demonstrata in ultimele meciuri, marcand doua goluri in partida caștigata cu 3-0 de Slavia Praga in deplasare la Mlada Boleslav. Citește și: Mircea Dinescu, dezvaluiri rușinoase despre Gabriel Liiceanu: A refuzat sa fie dizident de frica. Dupa 1989 a primit…

- Arsenal Londra are toate șanele sa-și i-a revanșa in fața grecilor de la Olympiacos. In sezonul precedent, "tunarii" au fost eliminați de gruparea din Pireu in șaisprezecimile de finala ale Ligii Europei.

- Clubul englez Arsenal Londra poarta discutii in vederea disputarii pe teren neutru a meciului cu Benfica Lisabona, din prima mansa a saisprezecimilor de finala ale competitiei Europa League la fotbal, programat pe 18 februarie in capitala Portugaliei, conform Sky Sports. "Tunarii" se tem…

- Arsenal Londra a fost eliminata din Cupa Angliei! "Tunarii" au fost invinși de o alta echipa din Premier League, Southampton.Londonezii au pierdut la limita, scor 0-1, iar singurul gol al meciului a fost marcat in minutul 24 de fundașul Gabriel in propria poarta.