„Tulpina mexicană”, variantă sau mutație? O noua tulpina de COVID-19 ar fi generat explozia cazurilor in Mexic. Specialiștii in sanatate din aceasta țara au propria parere cu privire la aceasta „tulpina”. Ceea ce a fost denumit de mass media drept noua tulpina ar fi provocat 87,23% dintre cazurile de COVID-19 studiate in Mexic in luna februarie. Și ar fi mult mai contagioasa, dupa cum a informat directorul departamentului pentru cercetare moleculara din cadrul Institutului de Diagnostic si Referinta Epidemiologica (INDRE), Jose Ernesto Ramirez. Ramirez insa a facut o declarație mai precisa in acest sens, dupa ce tulpina descoperita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

