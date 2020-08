Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare mare talcioc din lume și-a deschis porțile in SUA in plina pandemie de coronavirus, desfașurandu-se de-a lungul soselelor din sase state americane, din Alabama pana in Michigan. Evenimentul este la ce-a de-a 34-a editie consecutiva și aduna anual mii de oamenii care fie vand diverse produse,…

- S-a deschis cea de-a IV-a ediție a Targului de produse tradiționale, meșteșugarești și artizanale „Produs de Oaș și Maramureș”. „Astazi, mai mult decat oricand, trebuie sa susținem producatorii, meșteșugarii și artizanii locali și sa aducem produsele lor mai aproape de consumatori. Targul va reuni zilnic…

- T&T Karting Transilvania, unica pista de acest gen din regiune, și-a deschis azi porțile pentru iubitorii de automobilism și agrement. Articolul T&T Karting Transilvania și-a deschis azi porțile, langa Dej – VIDEO apare prima data in Someșeanul.ro .

- Complexul T&T Karting Transilvania – aflat la numai cinci kilometri distanța de municipiul Dej – și-a deschis astazi porțile pentru toți iubitorii de karting. Situat in localitatea Nireș (comuna Mica), Complexul T&T Karting Transilvania cuprinde singura pista de karting din Transilvania la standarde…

- 45 de studenți din centrele universitare Galați, București, Brașov, Iași, Constanța, Craiova și Cluj -Napoca,... The post LIBERTY Galați a deschis porțile celei de-a noua ediții a Școlii de Vara appeared first on Știri de Galați .

- Cel putin 50 de persoane sunt asteptate saptamana viitoare, la Tulcea, la concursul de echitatie Working Equitation ale carui pregatiri au inceput prin campania de voluntariat "Cai in cautare de oameni", initiata de o profesoara din Romania care preda la Scoala de afaceri a Facultatii de Relatii Externe…

- Statiunile balneare din Romania și-au deschis porțile odata cu trecerea de la starea de urgența la cea de alerta, iar primii turiști și-au facut apariția. Conform stirileprotv.ro, stațiuni balneare celebre precum

- Persoanele care vor sa evadeze in natura, ținand, insa cont, de reglementarile in vigoare pentru combaterea raspandirii infecțiilor cu noul tip de coronavirus, sunt așteptate la rezervația de zimbri de la Hațeg. Localnicii din zona pot sa admire animalele, iar taxa de intrare este de doar 7 lei pentru…