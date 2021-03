Tulcea: Pescador turcesc, oprit cu focuri de avertisment în zona exclusivă a României Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au oprit, duminica, cu focuri de avertisment, in zona economica exclusiva a Romaniei, un pescador sub pavilion Turcia, care desfasura activitati ilegale de pescuit, a anuntat luni institutia intr-un comunicat de presa. Pescadorul se afla la o distanta de aproximativ 48 mile marine de localitatea tulceana Sfantu Gheorghe, iar pentru oprirea acestuia au fost nevoie de mai multe somatii legale. "Politistii de frontiera de pe nava Garzii de Coasta au efectuat somatiile legale pentru oprirea ambarcatiunii folosind mijloace radio, semnale optico-vizuale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

