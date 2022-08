Administratia Fluviala a Dunarii de Jos (AFDJ) din Galati a inceput demersurile pentru adancirea fluviului la bara Sulina, astfel incat si navele cu o masa totala maxima de peste 7.500 de tone deadweight sa ajunga in Sulina, astfel incat canalul maritim sa preia o parte din fluxul de marfuri din portul Constanta. Directorul general al Administratiei Zonei Libere (AZL) Sulina, Dragos Ionita, a declarat, pentru AGERPRES, ca spera ca in cel mai scurt timp AFDJ Galati sa incheie expertiza tehnica a apararilor de mal de la bara Sulina, zona in care Dunarea se varsa in Marea Neagra. „Expertiza va indica…