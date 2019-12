Stiri pe aceeasi tema

- 200 de copii de la Centrele Școlare pentru Educație Incluziva „Delfinul”, „Maria Montessori” și „Albatros” au petrecut astazi clipe de neuitat pe taramul de basm al Festivalului Iernii 2019. Acțiunea a fost organizata de Primaria Muncipiului Constanța in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean…

- Iarna este anotimpul magic plin de imaginatie, liniste si frumusete. Anotimpul in care fiecare dintre noi asteptam cu bucurie sarbatorile, bradul impodobit si cantecul colindatorilor. Sarbatorile acestui anotimp sunt cele mai spectaculoase si prefigureaza parca dragostea pentru semeni. De dragoste,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, care prevede majorarea acesteia incepand cu data de 1 ianuarie 2020.

- Legea privind majorarea alocatiei incepand din 2020 a fost promulgata, iar prima creștere se va vedea la 1 ianuarie 2020. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 13 noiembrie, legea care prevede majorarea alocatiei pentru copii cu rata inflatiei, incepand de anul viitor. Legea vizeaza completarea…

- Pe langa veștile bune pe care le-au primit elevii care indicau ca programa se va schimba și vor avea mai puține ore, alta veste ii va bucura. Alocațiile se vor mari de la 1 ianuarie 2020. Iata proiectul de lege și declarațiile inițiatorului! Cresc alocațiile de la 1 ianuarie 2020 Alocațiile vor crește…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat duminica, la Zalau, la iesirea de la urne, ca a votat pentru o Romanie care se poate dezvolta si in care sa isi poata creste copiii. "In primul rand, am votat pentru continuitate, am votat pentru o Romanie in care…

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis (FRT) ne spune ca, in curand, nu vom avea rezultate nici in sportul-alb, fara a ne explica, totusi, ce a facut de cand a ajuns in fruntea forului pe care il conduce.