Stiri pe aceeasi tema

- Tuberculoza de Hoghilag va fi prima floare din Romania si a treia de pe continent protejata la nivel european. Producatorii din acest areal al judetului Sibiu vor depune la Ministerul Agriculturii, pe 7 august, documentatia pentru evaluarea obtinerii ulterioare din partea Comisiei Europene (CE) a Indicatiei…

- Tuberoza de Hoghilag va fi prima floare din Romania si a treia din Europa protejata la nivel european, producatorii din acest areal al judetului Sibiu urmand sa depuna la Ministerul Agriculturii, in data de 7 august, documentatia pentru evaluare in vederea obtinerii ulterioare din partea Comisiei Europene…

- Cele 22 de grupuri locale de pescarie durabila din Romania au consumat mare parte din banii alocati in exercitiul financiar 2014-2021, iar Fisheries Local Action Group (FLAG) Delta Dunarii, cel mai mare din Europa, poate fi considerat un model pentru celelalte entitati din tara si poate deveni interfata…

- „Ați auzit de Hoghilag? Taramul Tuberozelor, in județul Sibiu. Asociația "Centrul de Excelența pentru Promovarea Comunei Hoghilag" s-a constituit in grup aplicant și lucreaza la documentația pentru inregistrarea "Tuberozei de Hoghilag" ca Indicație Geografica Protejata.A treia floare din UE care va…

- Numarul cazurilor COVID-19 a inceput sa creasca statistic atat la nivel mondial, cat si la nivel european, in contextul in care tot mai multe state au renuntat la restrictii, campaniile de vaccinare se desfasoara lent, iar noile tulpini ale SARS-CoV-2 isi fac simtita prezenta. Rusia e pe primul loc…

- Romania se situeaza pe locul 15 la nivel european si pe locul 28 la nivel global in ceea ce priveste administrarea ambelor doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, a informat, marti, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, in cadrul unei conferinte de presa, la Palatul Victoria. ‘Tinand…

- LIVE VIDEO: Ziua distinșilor vizitatori la Cincu - "Noble Jump 2021" Ziua distinșilor vizitatori a Exercițiului multinațional 'Noble Jump 2021' are loc astazi la Centrul național de instruire întrunita 'Getica' din Cincu, în județul Brașov. Vor avea loc exerciții tactice cu trageri…

- In perioada 1-6 iunie se va desfașura la nivel european proiectul EUROPEAN MILE. Aceasta este o inițiativa susținuta de programul Erasmus + Sport al Comisiei Europene și este coordonata de ISCA Danemarca in cadrul campaniei NowWeMOVE. La nivel național proiectul este coordonat de Asociația Județeana…