Trupa italiana Måneskin, câstigatoare a concursului muzical Eurovision 2021, a fost acuzata ca ar fi plagiat melodia &"You want it, you’ve got it&" a formatiei olandeze The Vendettas. Muzicienii italieni recunosc ca exista &"similitudini&", dar asigura ca nu &"cunosteau acest cântec&".



Joris Lissens, membru al grupului olandez The Vendettas, a afirmat pe 5 iunie, la postul RTL, ca melodia &"Zitti e Buoni&", cântecul câstigator la Eurovision 2021, este un plagiat dupa o piesa a sa, relateaza News.ro.



Victoria De Angelis, basista grupului Måneskin,…