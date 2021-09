Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru Dacia! Compania a reușit sa ajunga exact unde și-a propus in Europa, așa ca toți ce prefera mașinile acestea o sa se bucure enorm, semn ca au ales sa faca o investiție extrem de buna. Anunțul este unul surprinzator! Dacia, reușita imensa! Cum a dat compania lovitura in Europa Dacia…

- Infecția Covid-19 este mult mai grava la pacienții ai caror autoanticorpi neutralizeaza interferonii. Explicația este foarte simpli, acești interferoni sunt esențiali in lupta organismului impotriva infecției. Cercetatorii continua sa obțina succese in ințelegerea modului in care virusul SARS-Cov-2…

- La doar 20 de ani, gimnasta constanteana Maria Holbura a decis sa puna punct carierei sale in gimnastica. Anunțul a fost facut de catre sportiva pe pagina personala de Instagram, unde a scris urmatoarele:„Multe nu am de spus. Am decis sa pun capat carierei mele de gimnasta și le mulțumesc tuturor celor…

- Veste buna despre starea de sanatate a interpretei din Federația Rusa, MakSim, care a fost scoasa acum cateva zile, din coma artificiala. Interpreta va fi transferata de la terapie intensiva, intr-un salon obisnuit. Anunțul a fost facut de artista pe pagina ei de Instagram, unde a venit și cu un mesaj…

- Dusty Hill, basistul trupei de blues-rock ZZ Top, a murit miercuri, la 72 de ani, anunța The Guardian citand site-ul oficial al formației americane. Hill suferise recent o leziune la șold, iar decesul a survenit in somn, dupa cum a confirmat o declarație pe Instagram a colegilor de trupa Billy Gibbons…

- Cantarețul, chitaristul, muzicianul, și compozitorul britanic, in varsta de 76 de ani, denunța o „discriminare”, rezervandu-și dreptul de a „anula concertele”. Starul și-a anunțat refuzul de a mai concerta in locuri in locuri in care spectatori trebuie sa ofere dovezi ale vaccinarii impotriva Covid-19.…

- Anuntul lui Slavi Trifonov, liderul partidul anti-sistem „Exista un astfel de popor”, de a forma un guvern minoritar, fara nicio consultare cu potentialii sai aliati, arunca in aer scena politica bulgara.

- Tanarul care a alergat pe gazonul stadionului Wembley duminica seara, in timpul finalei europene dintre Italia și Anglia nu e chiar un necunoscut, scrie cotidianul birtanic Metro . Adam Harrison a fost concurent la Little Mixs The Search, un show tv cunoscut in Marea Britanie. El a patruns pe teren…