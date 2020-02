Trump spune că a trecut printr-o "grea încercare" cu punerea sub acuzare Donald Trump a declarat joi a trecut printr-o &"teribila încercare&" cu punerea sub acuzare, orchestrata potrivit acestuia de catre &"oameni foarte necinstiți și corupți&", la o zi dupa achitarea sa în Senat, relateaza AFP.

Adversarii noștri &"au facut imposibilul pentru a ne distruge și rani dur țara&", a spus el dupa un mic dejun în prezența responsabililor religioși și politici la Washington, în primul sau discurs dupa votul de miercuri.

Democrații &"știu ca ce fac este greșit dar își pun interesele lor înainte celor ale țarii noastre minunate&",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

