- ​Summitul istoric dintre președinții Joe Biden și Vladimir Putin care a avut loc miercuri la Geneva a fost un prilej pentru ca cei doi sa abordeze o serie de subiecte fierbinți, deși nimeni nu s-a așteptat ca discuțiile sa conduca la progrese semnificative sau la o detensionare semnificativa a relațiilor…

- Fostul ambasador american in Rusia, Michael McFaul, spune ca ”poate ghici” de ce presedintii american Joe Biden si rus Vladimir Putin nu au sustinut o conferinta de presa comuna in urma summitului lor la Geneva, miercuri, relateaza The Associated Press. Ultima conferinta de presa a lui Putin…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat in conferinta sa de presa, miercuri, la Geneva, ca intalnirea cu presedintele american, Joe Biden, a fost una constructiva, s-a desfasurat fara ostilitate si a demonstrat dorinta celor doi lideri de a se intelege. Presedintele american si cel rus, Joe Biden…

- Presedintele rus Vladimir Putin anunta miercuri, intr-o conferinta de presa, la Geneva, ca, impreuna cu presedintele Joe Biden, a hotarat ca ambasadorii sa revina la posturi la Moscova si Washingtonul, in vederea unei calmari a tensiunilor, relateaza The Associated Press.

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a numit pe fostul sau omolog american, Donald Trump, un „individ colorat”, intr-un interviu de o ora și jumatate acordat NBC . Totodata, Putin a declarat ca Joe Biden este „extrem de diferit” fața de predecesorul sau. Liderul de la Kremlin i-a comparat pe cei doi…

- Presedintele american Joe Biden nu va reveni la tratatul Cer Deschis si a informat Moscova despre aceasta decizie, potrivit agentiei de stiri ruse Tass, transmite dpa. Stirea a aparut dupa ce, miercuri, camera inferioara a parlamentului rus a aprobat ordinul presedintelui Vladimir Putin privind retragerea…

- Fostul secretar al apararii american Mark Esper este de parere ca Statele Unite ar trebui sa desfasoare mai multe trupe in zona Marii Negre, pentru a descuraja potentiala agresiune din partea Rusiei, pe fondul tensionarii relatiilor dintre Washington si Moscova, transmite Reuters, citat de Agerpres.…