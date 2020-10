Trump, declarații absurde privind testarea Covid: Dacă am testa la jumătate, am avea și cazuri la jumătate Potrivit publicației The Independent, președintele american a facut din nou aceasta afirmație in cadrul unui miting de campanie susținut in Carolina de Nord, sambata: „Știți de ce avem atat de multe cazuri? Pentru ca testam atat de mult. Intr-un fel e bine, intr-un alt fel este prostesc”. Trump a continuat, susținand in mod fals și absurd ca „daca am testa la jumatate, am avea și cazuri la jumatate”. Poluare masiva in Capitala. S-au inregistrat depașiri de peste 400% ale nivelului maxim admis Sugestia lui Trump, de a ignora, practic, numarul real de cazuri și a reduce testarea nu ar face decat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Aproape toți senzorii erau colorați in roșu, portocaliu sau galben, ceea ce inseamna depașiri uriașe ale limitelor maxime admise și sigure pentru sanatatea populației, potrivit Digi24. Orban, despre poza cu Ciolacu la restaurant: Au fost surprinși așa cum sunt S-a intamplat in condițiile in care…

- Donald Trump a repetat afirmația evident falsa conform careia numarul de cazuri de coronavirus este in creștere pentru ca a crescut și numarul testarilor: „Știți de ce avem atat de multe cazuri? Pentru ca testam atat de mult. Intr-un fel e bine, intr-un alt fel este prostesc”, relateaza The Independent.

- Alte peste 4.000 de noi cazuri COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, pentru a treia zi consecutiv. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 172.516, potrivit datelor publicate vineri de Grupul de Comunicare Strategica. In ultima zi au fost raportate 75 decese cu COVID-19, iar numarul pacienților…

- Sute de oameni au uitat astazi de pandemie și au ieșit cu familiile și prietenii in Centrul Capitalei, acolo unde Primaria a organizat mai multe concerte. Oamenii au uitat de codul roșu și de distanțarea sociala. Mai mult, cei mai mulți nu purtau masca.

- Ședința vine dupa explozia de cazuri Covid, din ultimele zile. Potrivit medicilor, nu este exclus ca, in perioada imediat urmatoare, sa avem un salt in imbolnaviri, de la 3.000 de cazuri la 7.000, zinlic. Ar putea intra in vigoare SCENARIUL ROȘU! Bucureștiul a depașit rata de 3 infectari la mia de…

- 2158 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, un record absolut de la inceputul pandemiei, la trei zile dupa alegeri si peste doua saptamani de la inceperea scolii. 550 de pacienti sunt internati la Terapie Intensiva, iar alte 33 de decese au fost raportate.

- Ministerul Sanatatii din Republica Moldova a anuntat 626 de cazuri noi de Covid. Acesta este un record pentru o perioada de 24 de ore de la inceputul pandemiei.Bilantul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 31.415 cazuri la o populatie estimata la 2,7 milioane de persoane, scrie…

- 1.075 de cazuri noi de coronavirus au fost depistate in Romania, in ultimele 24 de ore, din 14.215 de teste. Alte 34 de persoane au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, iar 412 pacienți internați la Terapie Intensiva - o cifra record, scrie Digi24 .