Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Statelor Unite a adoptat joi in unanimitate un proiect de lege care prevede interzicerea folosirii aplicatiei video TikTok pe dispozitivele primite de la guvern de catre angajatii federali, pe fondul avertismentelor date de Casa Alba ca va interzice activitatea companiei in Statele Unite, transmite…

- Twitter a dezactivat un videoclip de campanie repostat de președintele american Donald Trump, dupa o sesizare oficiala din partea formației Linkin Park privind utilizarea neautorizata a muzicii sale. Videoclipul, care includea muzica a grupului Linkin Park, a disparut din feed-ul președintelui,…

- Presedintele Donald Trump nu exclude intreruperea oricaror relatii cu Beijingul, inclusiv a celor economice, intr-un context tensionat al raporturilor bilaterale, transmit AFP si Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 77: cu masca de la Dragnea la Ciolacu"Statele…

- Presedintele Donald Trump nu exclude intreruperea oricaror relatii cu Beijingul, inclusiv a celor economice, intr-un context tensionat al raporturilor bilaterale, transmit AFP si Reuters. "Statele Unite mentin, desigur, o optiune politica, cu mai multe conditii, de a taia toate legaturile…

- Presedintele american Donald Trump anunta ca urmeaza sa inceapa in curand sa organizeze mitinguri de campanie, in contextul in care sondajele arata o scadere a popularitatii sale din cauza modului in care a gestionat epidemia covid-19 si a manifestatiilor care au izbucnit in Statele Unite dupa moartea…

- Marriott International, singura companie americana care opereaza un hotel in Cuba, Four Points Sheraton din Havana, a spus Reuters ca administratia Trump i-a cerut sa inchida operatiunile din tara comunista pana pe 31 august, potrivit news.ro.Compania a fost anuntata ca licenta sa emisa de…

- In aceasta inregistrare, vocea presedintelui american este suprapusa peste un montaj de fotografii si inregistrari video de dupa moartea lui Floyd. Moartea lui George Floyd, un barbat de culoare, la varsta de 46 de ani, intr-o arestare de catre patru politisti albi, la 25 mai, la Minneapolis, in Minnesota,…

- Președintele Donald Trump a scris sâmbata pe Twitter ca demonstranții care protestau în fața Casei Albe dupa moartea lui George Floyd ar fi fost întâmpinați de „cei mai rai câini și cele mai amenințatoare arme pe care le-am vazut vreodata” daca ar fi patrus…