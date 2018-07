Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie, a anuntat marti reprezentantul american pentru Comert, Robert Lighthizer, noteaza AFP, preluata de Agerpres. …

- Uniunea Europeana a avertizat SUA ca impunerea unor tarife vamale la masini si componente auto va lovi industria sa auto si va duce probabil la contramasuri de 294 de miliarde de dolari la exporturile americane, din partea partenerilor ei comerciali, transmite Reuters. Într-un document trimis…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa.Intr-un comunicat transmis de Casa Alba, Trump a afirmat ca a cerut reprezentantului SUA pentru…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de...

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Intr-un comunicat transmis de Casa Alba, Trump a afirmat ca a cerut reprezentantului SUA pentru comert…

- In primele patru luni ale acestui an, deficitul comercial al Statelor Unite cu China a ajuns la aproximativ 119 miliarde de dolari, mai mult decat intreg deficitul inregistrat cu China in 2002, arata datele Biroului de Statistica american. In luna ianuarie, deficitul comercial a fost de…

- Tarife pentru bunuri americane in valoare de 34 de miliarde de dolari, care includ produse agricole, auto si acvatice, vor intra in vigoare pe 6 iulie. Tarifele pentru restul bunurilor vor fi anuntate la o data ulterioara, a relatat agentia de presa chineza.Presedintele american…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat administratiei americane sa analizeze impunerea unor taxe suplimentare in valoare de 100 de miliarde de dolari asupra importurilor din China, informeaza DPA.