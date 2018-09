Trump, ajutor de 25 de milioane de dolari pentru spitale, suspendat "Presedintele a ordonat trecerea in revista a ajutorului american pentru Autoritatea Palestiniana si in Cisiordania si Gaza, pentru a se asigura ca aceste fonduri sunt cheltuite in acord cu interesele nationale americane", a declarat sambata seara un responsabil al Departamentului de Stat de la Washington. "Consecinta a acestei treceri in revista, la solicitarea presedintelui, vom redirectiona aproape 25 de milioane de dolari initial prevazute pentru reteaua de spitale din Ierusalimul de Est. Aceste fonduri vor merge la proiecte prioritare in alta parte", a adaugat el. Organizatia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

