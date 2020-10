Trud.bg: Statele Unite, Rusia și China în lupta pentru Serbia și Balcani Balcanii dobândesc o noua dimensiune în confruntarea globala dintre Statele Unite și Rusia. Acesta este singurul mod de a percepe vizita amânata a președintelui rus Vladimir Putin la Belgrad. Și în timp ce Kremlinul a amânat vizita lui Putin la Belgrad, un consilier apropiat al președintelui SUA, Richard Grenell, a anunțat ca Trump &"va vizita Belgradul dupa ce va câștiga alegerile&". Vizita lui Putin la Belgrad ar fi fost a doua în ultimele 18 luni și a treia în ultimii 8-9 ani, dar acum ar fi fost încarcata de un simbolism serios, la care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

