Stiri pe aceeasi tema

- Desi toata lumea isi doreste sa poarte haine perfect calcate si fara cute, multi oameni spun ca nu le place sa calce haine, iar unii chiar o numesc cea mai detestata sarcina casnica. Tehnologia, din fericire, face pasi mari in toate sectoarele si chiar si in sectorul fiarelor de calcat exista actualizari…

- Spalarea masinii necesita bani, timp si efort. Paradoxal, dintre toate acestea, timpul este cel mai pretios. Cand mergi la spalatorie, depinzi de prezenta altor clienti care au ajuns inaintea ta, de profesionalismul angajatului care iti spala masina si de calitatea produselor utilizate. In schimb, daca…

- Odata cu sosirea verii, temperaturile ridicate pot afecta anumite parti ale autovehiculului nostru: de aceea este important sa efectuati o revizie, mai ales daca intentionati sa plecati in vacanta cu masina. Anvelopele sunt una dintre cele mai importante piese, deoarece sunt singurul element care mentine…

- Imi pare rau sa te anunț, dar probabil ca iți aplici parfumul Lancome La Vie Est Belle intr-un mod greșit. Da, exista, de fapt, un mod corect și unul greșit de a-ți pulveriza parfumul. Adica, exista un motiv pentru care mirosul parfumului tau rezista doar maxim doua ore inainte de a incepe sa se estompeze…

- Persoanele care stau la casa vor primi, incepand cu luna iunie, saci menajeri pentru colectarea selectiva a deșeurilor. Supercom va imparți incepand cu luna iunie saci menajeri de culoare verde și albastru care servesc colectarii de deșeuri din sticla și de carton sau plastic. Așa cum transmite directorul…

- Primavara, mai exact luna aprilie, e momentul ideal de a pune semințele la incolțit și a crește castraveți in ghiveci pe balcon sau pe o terasa. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort****…

- ”Saptamana de lucru de 4 zile, prevazuta intr-o noua propunere de lege pentru piata muncii, se contureaza drept o posibila solutie de flexibilizare a muncii si de facilitare a tranzitiei la munca de la birou, in contextul revenirii tot mai multor angajati la modul de lucru pre-pandemic. Astfel, 78%…

- In perioada scursa de la inceputul invaziei ruse presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a filmat aparand in diverse locuri din capitala Kiev, dar el de fapt nu se afla in acele locuri si a folosit pentru realizarea respectivelor inregistrari o tehnica de suprapunere a imaginilor, a remarcat…