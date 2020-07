Trucul neștiut prin care reduci consumul de carburant, deși mergi cu aerul condiționat pornit Exista o soluție care reduce consumul, chiar daca aerul este pornit. Specialiștii recomanda folosirea butonului de recirculare a aerului. Acesta permite recircularea aerului prin intermediul sistemului de aer conditionat. Folosirea optiunii de recirculare va reduce semnificativ consumul de energie utilizat de sistemul de aer conditionat. Mai bine cu aer decat cu geamul deschis In urma cu cațiva ani, realizatorii emisiunii MythBusters de pe Discovery au facut un test folsind doua mașini care mergeau pe circuit: una cu aerul condiționat pornit, cealalta cu toate geamurile deschise. Concluzia? Atunci… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice și poluarea ar putea avea legatura cu creșterea numarului de bebeluși prematuri. Este concluzia unui studiu recent realizat in Statele Unite ale Americii. Femeile insarcinate expuse poluarii aerului sau valurilor de caldura aparute pe fondul schimbarilor climatice se confrunta…

- Razele UV emise de catre dispozitivele de tip solar cresc considerabil riscul de cancer de piele. Folosirea solarului inainte de varsta de 30 de ani crește cu 75% riscul de melanom, una din cele mai agresive forme de cancer. Surprinzator este ca deși acest risc este unul cunoscut, tot tinerii sunt cel…

- Mulți șoferi cauta un raspuns pentru rezolvarea acestei situații mai ales acum, cand vara iși intra in drepturi și ne așteapta temperaturi de peste 40 de grade. Iata care ar fi soluțiile.Folosește opțiunea de recirculare a aeruluiȘtim deja ca vara, aproape toata lumea merge cu aerul condiționat al mașinii…

- Un nou studiu din SUA a constatat ca aparatul de aer condiționat crește consumul de energie cu 42%. Aceasta cota a crescut de mai multe ori, inclusiv datorita schimbarilor climatice. Un nou studiu din revista Economic Modelling a constatat ca utilizarea aparatului de aer condiționat a crescut semnificativ…

- Folosirea aerului condiționat poate deveni periculoasa pentru starea ta de sanatate. Iata citeva metode alternative care te vor ajuta sa scapi de caldura din casa, fara sa folosești aerul condiționat: 1. Izolarea locuinței in timpul zilei O prima masura utila in menținerea unui climat placut in casa…

- CHIȘINAU, 3 iunie – Sputnik. Un climatizor curațat și dezinfectat cu regularitate inseamna mai puțini microbi in aerul pe care-l respiram și prevenirea diverselor afecțiuni ale nasului și plamanilor. Va prezentam intr-un material video procedura de curațare a unui climatizor, efectuata de…

- Economia Romaniei va inregistra o scadere semnificativa, de 6% in 2020, dupa mai multi ani de crestere robusta, in timp ce deficitul guvernamental este preconizat sa ajunga pana la 9,2% din PIB in acest an, potrivit previziunilor economice de primavara, publicate ,miercuri, de Comisia Europeana.Specialiștii…

- In apropierea sezonului cald, cu temperaturi ce vor depași 30 de grade, foarte mulți iși pun intrebarea daca aerul condiționat este sigur de folosit in condițiile transmiterii noului coronavirus. La aceasta intrebare a raspuns celebrul medic infecțonist din Timișoara, profesorul Virgil Musta, membru…