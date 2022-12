Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) a anunțat ca, incepand cu data de 10 decembrie, cele șapte nave de pasageri vor andoca pe platforma special amenajata in Depoul Dambovița. „Anul acesta, in perioada 1 martie – 7 decembrie, au fost efectuate 3.951 de curse, fiind transportați 184.609 de pasageri. Incepand cu data de 2 iulie […] Articolul Trotinetele, bicicletele și vaporașele de pe Bega intra in „hibernare” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .