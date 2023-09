Stiri pe aceeasi tema

- Noi masuri fiscale pregatite de Guvern: impozitare de 70% pe venituri nedeclarate, accize pe sucurile cu zahar, alte scumpiri Guvernul pregatește noi masuri fiscale, printre care majorarea la 70% a impozitului pe venituri nedeclarate, limitare la scutirea de impozit pe venit pentru IT-iști sau introducerea…

- „Aceasta coalitie a daunat PNL, pentru ca se vede in sondaje. E clar cu ochiul liber ca de cand a venit domnul Ciolacu, domnule, zici ca avem ghinion, avem problema si situatia cu azilele, avem doua demiteri din Guvern, si-a demis doi ministri, am avut aceasta tragedie recenta la Crevedia si am avut…

- Social Polițele Euroins, valabile pana pe 8 decembrie 2023 august 23, 2023 10:23 Autoritatea de Supraveghere Financiara a propus prelungirea termenului de valabilitate a polițelor EUROINS Romania cu 90 de zile. Ca urmare, Ministerul Finanțelor a publicat, saptamana trecuta, un proiect de ordonanța…

- Tensiunea in Coaliție a ajuns la cote maxime dupa ce premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca ar putea sa-și dea demisia, daca PNL nu accepta trecerea pachetului fiscal, fiind lansate atacuri din ambele partide ale Puterii.

- Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, ar fi propus in coaliție mai multe taieri de cheltuieli din banii bugetului de stat. Conform G4Media, ar exista un deficit de 20 de miliarde de lei din bugetul de stat, iar Ciolacu ar vrea sa ia masuri și sa scada cheltuielile. Una dintre ele ar fi suspendare timp…

- In baza cererii nr. 73733 din data de 23.06.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului WATCHING THAT S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta, Strada…

- Adunarea generala a asociatilor societatii Fidelcont Consulting SRL, legal si statutar convocata, intrunita la sediul social al societatii a luat mai multe decizii. Printre acestea se numara mutarea sediului social al societatii din mun. Constanta, Str. Calafatului nr. 62A, judetul Constanta, in satul…

- Coaliția urmeaza sa se decida asupra modificarilor fiscale care sa acopere gaura bugetara. Conform unor surse oficiale, ar fi vorba despre o gaura de 40 miliarde lei, din care 20 miliarde lei pe venituri și tot atat pe cheltuieli.