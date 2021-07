Trimiterea de trupe americane in Haiti ''nu se afla pe ordinea de zi'', a declarat joi la Washington presedintele american Joe Biden, in timp ce mica tara din Caraibe se afla in pragul haosului in ceea ce priveste securitatea, relateaza AFP. ''Trimitem doar puscasi marini la ambasada noastra pentru a asigura securitatea'' agentilor de acolo, a explicat presedintele democrat. "Dar ideea de a trimite trupe americane in Haiti nu se afla in prezent pe ordinea de zi", a spus el. Presedintele haitian Jovenel Moise a fost asasinat de un comando armat la 7 iulie si, in…