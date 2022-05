„Tricolorii” de la aerobic au făcut spectacol la Bucharest Cup! Gimnaștii de la aerobica din loturile de seniori și juniori ale Romaniei au caștigat 5 medalii de aur, 5 de argint și doua de bronz, la competiția internaționala de la București, la care au mai participat sportivi din Turcia, Bulgaria, Slovacia și Ucraina. Delegația Romaniei a plecat acasa plina de medalii stralucitoare atat la seniori, cat și la juniori. In proba feminina, aurul a fost caștigat de Daria Mihaiu, sportiva de 17 ani, aflata in primul an de seniorat. Ea a invins-o pe campioana mondiala, turcoaica Ayese Onbasi, care la București nu a prins podiumul. Medalie de aur a caștigat și Daniel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

