Trenurile de noapte incep sa revina in Europa Faimoase datorita filmelor precum "Crima din Orient Express", trenurile de noapte aproape au disparut in Europa insa in prezent unele companii se gandesc sa le reintroduca gratie modernizarii, transmite Bloomberg.



In secolul trecut, trenurile de noapte rulau pe rute precum Paris-Istanbul sau Londra-Venetia. Insa, pe masura ce trenurile de mare viteza au permis scurtarea duratei calatoriilor iar aparitia companiilor aeriene low cost si a reglementarilor dure impuse de Uniunea Europeana au facut trenurile de noapte neviabile din punct de vedere, marile companii au renuntat la aceste servicii.



