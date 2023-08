Stiri pe aceeasi tema

- CFR Infrastructura a anuntat, luni, printr-un comunicat, ca duminica seara, un tren compus din 36 de vagoane apartinand PSP Cargo Group a fost franat pe Fir 1 Port B - Constanta VII de persoane necunoscute. Trenul plecase din Portul Constanta si avea ca statie de destinatie Vintu de Jos, judetul Alba.„In…

- Infrastructura portuara ucraineana de pe Dunare, care este cruciala pentru exporturile de cereale, a fost afectata de atacurile nocturne rusesti de miercuri, a declarat procurorul general ucrainean, citat de Le Figaro . „Inamicul a atacat instalatiile portuare si infrastructura industriala de pe Dunare”,…

- CFR Infrastructura a anuntat sambata dimineața, 22 iulie, ca circulatia feroviara este grav afectata in Craiova si Timisoara, dupa ploile abundente din noaptea de vineri spre sambata. Doua trenuri, care au tranzitat regionalele Craiova si Timisoara in drum spre București, au intarzieri intre 300 si…

- Mocanita Abrud – Campeni iși va relua cursele incepand de azi, 8 iulie 2023. Traseul este in lungime de 11 kilometri. Trenul de epoca va circula in fiecare sambata și duminica pana in 10 septembrie, pe ruta Campeni-Carpiniș și retur. Trenul pornește din gara Campeni la orele 10.00, 13.00 si 15.00. Pretul…

- 2 iulie| Avertizare imediata COD PORTOCALIU de vijelii in Alba: A fost emis Ro-Alert pentru localitațile vizate 2 iulie| Avertizare imediata COD PORTOCALIU de vijelii in Alba: A fost emis Ro-Alert pentru localitațile vizate Meteorologii ANM au emis duminica, o avertizare de tip nowcasting cod portocaliu…

- Sindicatele feroviare amenința cu oprirea trenurilor, de la 1 iulie. Angajații vor salarii mai mari Angajații de la caile ferate cer salarii mai mari și amenința cu oprirea trenurilor, daca nu le primesc. Aceștia au ieșit, luni, in strada, intr-un miting de protest in fața Ministerului Transporturilor.…