Tren cu sute de călători, blocat de o alunecare de teren Traficul feroviar este inchis temporar miercuri pe linia Pojorata – Sadova, in județul Suceava, din cauza aluviunilor care au ajuns pe calea ferata. Campania Naționala de Cai Ferate CFR SA anunța ca trenul 12823 este oprit temporar intre stațiile Pojorata și Sadova din cauza aluviunilor care au acoperit linia de cale ferata la kilometrul 75, conform stiripesurse.ro . De asemenea, trenul 12830 a fost oprit in stația Sadova. Reprezentanții companiei feroviare au solicitat intervenția ISU Suceava pentru eliberarea liniei. Garnitura 12823 este oprita chiar inaintea zonei acoperite de aluviuni. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

