- O intalnire intre printul Harry si ceilalti membri ai familiei regale britanice ar fi avuta in vedere inaintea ceremoniei de incoronare a regelui Charles al III-lea din luna mai cu scopul de a atenua tensiunile din randul casei domnitoare din Regatul Unit, a raportat publicatia The Sunday Times, citata…

- Regele Charles al III-lea si mostenitorul sau, William, au ramas netulburati joi, in primele lor aparitii publice de la publicarea memoriilor lui Harry, o expunere cruda a monarhiei britanice care a avut un start fulminant in librarii, potrivit AFP. Un jurnalist l-a intrebat pe William daca va comenta…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii si-a facut prima sa aparitie publica joi, in Scotia, de la publicarea cartii de memorarii a fiului sau, printul Harry, in care acesta din urma face o serie de acuzatii la adresa familiei regale britanice, informeaza DPA. In cartea sa "Spare", Harry divulga…

- Prințesa de Wales a Marii Britanii i-a adus un omagiu Reginei Elisabeta la o slujba de colinde in Westminster Abbey, spunand ca primul Craciun al familiei regale fara Regina va fi „foarte diferit”. Slujba de colinde a avut loc saptamana trecuta și a fost difuzata sambata (24 decembrie). Regele Charles,…

- Administrația Palatului Buckingham anunța ca piesa centrala a bijuteriilor monarhiei britanice, „Coroana Sf. Edward”, a parasit Turnul Londrei, unde este de obicei expusa publicului, pentru a fi modificata pentru incoronarea regelui Charles al III-lea. Ceremonia de incorodane va avea loc in 6 mai, relateaza…