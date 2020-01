Stiri pe aceeasi tema

- Sultanul Omanului, Qaboos bin Said al Said, a decedat vineri seara la varsta de 79 de ani, au anuntat sambata media oficiale din Oman, fiind declarate trei zile de doliu national, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Cu adanca tristete, sultanatul Oman il deplange pe sultanul nostru Qaboos bin Said…

- Premierul irakian Adel Abdul Mahdi a declarat sambata trei zile de doliu national pentru uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, liderului unei militii irakiene Abu Mahdi al-Muhandis si a altor persoane in atacul american cu drona de vineri, de la Bagdad, relateaza Reuters. "Prim-ministrul si…

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa „razbune” moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, si a decretat trei zile de doliu national in tara sa, informeaza AFP si Reuters. „Martiriul este recompensa pentru…

