Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o expediție de o saptamana la mare adancime, cercetatorii de la mai multe universitați din intreaga lume au descoperit trei vulcani subacvatici, in largul coastei de sud-vest a Siciliei. Momentan, nu este sigur daca sunt sau nu activi.

- Astazi pomenim pe Sfinții Mucenici din Sicilia: SPERAT, VERONICHIE, NARTZAL, CITIN, FELIX, ACVILIN și LETANTIE si a Sfintelor Mucenite: IANUARIA, GENEROSA, VESTIA, DONATA si SECUNDA, care au patimit la Cartagina in Africa (+ ...

- Saisprezece persoane, printre care si copii, au murit miercuri seara in urma unei scurgeri de gaze intr-un cartier de baraci din Boksburg, la aproximativ 40 de kilometri est de Johannesburg, au anuntat serviciile de urgenta, care au revizuit in scadere bilantul mortilor in cursul noptii, scrie AFP,…

- Privilegiul exorbitant de care se bucura Statele Unite datorita faptului ca dolarul este fara echivoc moneda de rezerva a lumii este din nou atacat. Țarile emergente BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) incearca sa atraga aliați pentru a detrona regele dolar. La sfarșitul acestei saptamani,…

- In timp ce fenomenele meteo extreme provoaca pagube culturilor agricole din cele doua Americi si Africa de Nord, campiile Europei se bucura de o vreme favorabila, iar recoltele mari de grau din regiune tin sub control preturile mondiale la alimente, transmite Bloomberg.Atat in nordul, cat si in estul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a salutat vineri faptul ca autoritatile din Africa de Sud au decis includerea Romaniei, alaturi de alte state din UE, pe lista tarilor ai caror cetateni pot solicita si obtine online viza de intrare in acest stat. Masura este deja aplicabila cetatenilor romani, mai…

- Numararea voturilor la alegerile prezidențiale din Turcia a ajuns la 99%! Recep Tayyip Erdogan, candidat din partea Alianței Populare, are 49,4%, in timp ce candidatul opoziției unite (Alianța Naționala), Kemal Kilicdaroglu, are un procent de 45%. Al treilea candidat Sinan Ogan 5,2.Erdogan a caștigat…

- „Boala hemoragica epizootica”, care poate fi fatala la bovine, a fost detectata pentru prima data in Europa: sosirea insectelor care o transmit este „o consecinta a schimbarilor climatice, relateaza agentia sanitara franceza Anses, transmite AFP. Primele cazuri de aceasta boala virala, netransmisibila…