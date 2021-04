Trei tineri reşiţeni reţinuţi pentru psihoactive RESITA – Cei trei tineri, cu varsta cuprinsa intre 20 si 25 de ani, au fost prinsi in flagrant ieri, 27 aprilie, de catre politistii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, in timp ce ar fi comercializat 200 de grame de substanțe susceptibile a avea efect psihoactiv! Cercetarile au scos la iveala faptul ca substantele respective ar fi fost cumparate de la diferite persoane, ulterior fiind distribuite catre consumatori din municipiul Resita. „In cauza, polițiștii efectueaza cercetari sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Caraș-Severin, sub aspectul savarșirii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

