Stiri pe aceeasi tema

- 3 studenți din Ucraina vor studia la Universitatea de Științe ale Vieții din Iași. Solicitarile sunt pentru secția cu predare in limba engleza de la Facultatea de Medicina Veterinara, dupa cum a declarat rectorul Gerard Jitareanu. Gerard Jitareanu: Deocamdata am avut doar 3 solicitari pe domeniul medicina…

- In anul universitar care va incepe din octombrie 2022, Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" isi propune sa creasca numarul programelor de studiu in limba engleza pentru studentii straini. Conform rectorului, prof.dr. Gerard Jitareanu, in momentul de fata numarul studentilor straini…

- Universitatea de Stiinte ale Vietii din Iasi a solicitat cu zece la suta mai multe locuri de scolarizare fata de anii precedenti. Rectorul Gerard Jitareanu a precizat ca solicitarea vine in contenxtul in care va fi organizata si o linie de predare in limba franceza. In prezent, la facultatea de Medicina…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara in parteneriat cu Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Timiș organizeaza in data de 7 aprilie 2022 evenimentul „Bursa locurilor de munca pentru studenți”. Evenimentul este organizat…

- Aproximativ 50 de studenți de la Facultatea de Științe ale Educației din Universitatea din Suceava s-au implicat, pana acum, alaturi de profesori, in activitați de voluntariat in beneficiul refugiaților din Ucraina. Ei au fost prezenți in principal la hotelul și au lucrat exclusiv cu copiii. Intr-o…

- Universitatea ‘Stefan cel Mare’ din Suceava a creat un centru de ajutor și consiliere pentru refugiații din Ucraina care continua sa vina in numar mare la noi in țara. Peste 500 de voluntari, studenti si profesori ai Universitații sunt implicați și ii sprijina pe partea de cazare, transport sau alte…

- De Florii, sub tematica „Bloom of Hope”, Simfonia Lalelelor renaște speranța unui nou inceput! Simbolul vieții culturale a municipiului Pitești, festivalul „Simfonia Lalelelor” revine, in acest an, intr-o ediție inedita, organizata in mijlocul naturii, in Parcul Lunca Argeșului, unde au fost plantați,…

- Astazi, 1 martie, Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București a venit in intampinarea a 190 de tineri refugiați din Ucraina. Pentru aceștia este asigurata cazarea in camine și masa la cantina universitații. Colaboram indeaproape cu ambasadele care iși repatriaza cetațenii…