Trei șoferi angajați la un inspector de teren, în Apele Române Administrația Naționala Apele Romane (ANAR) are, in medie, 3 șoferi la un inspector care merge pe teren, conform unui raspuns al instituției la solicitarea G4Media. ANAR are in total 8721 de angajați, din care 144 dintre ei fac și munca de teren, iar 447 sunt șoferi. La ABA Prut-Barlad, Buzau-Ialomița și Jiu sunt angajați cate […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

