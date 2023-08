Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in virsta de 99 de ani, rezidenta in Marea Britanie, angajata toata viața in afacerile familiei, a dezvaluit secretul unei vieți lungi, relateaza BBC News. Pauline Martin din satul Pengover Green, Cornwall, inca de la o virsta frageda, impreuna cu familia sa face comerț cu semințe. Femeia refuza…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a precizat, referitor la planul coalitiei pentru reducerea cheltuielilor statului, ca a fost stabilita masura ca TVA sa fie de 5% la carti si manuale scolare, aceasta fiind singura exceptie si neexistand discutii ale liderilor coalitie despre masuri fiscale care sa includa…

- „In doar cateva saptamani de la preluarea conducerii Guvernului, PSD a oprit creșterea prețurilor la alimente, rezolvand astfel o problema a romanilor. Masura protejeaza puterea de cumparare a cetațenilor cu venituri mici și medii, care au fost mai mult afectați de inflație.”

- Prefectura București anunța incheierea primei parți a verificarii centrelor pentru varstnici, persoane adulte cu dizabilitați și cele destinate copiilor din București. 201 centre rezidențiale plus 6 clandestine au fost verificate, 65 suspendate și 7 inchise, scrie Mediafax.Controlul a fost efectuat…

- O femeie despre care se crede ca era ultima supraviețuitoare din buncarul lui Hitler de la Berlin, cunoscut sub numele de Fuhrerbunker, a murit la sfarșitul lunii iunie la varsta de 94 de ani, potrivit Berliner Zeitung, scrie Insider.

- Expert in longevitate, dr. Mark Hyman are 63 de ani, insa sustine ca varsta sa biologica este 43 de ani. Intinerirea sa ar avea legatura cu obiceiurile pe care le-a adoptat zilnic. Dieta, exercițiile fizice, somnul, suplimentele și gestionarea stresului ar putea sa adauge ani sanatoși vieții, ajutandu-ne…

- Pentru unii oameni virsta nu inseamna nimic. Un batrin de 102 ani din Norvegia a devenit cea mai in etate persoana care zboara intr-un tunel de vint. Bineințeles, seniorul are ceva experiența: e veteran al celui de-al II-lea Razboi Mondial și, in urma cu zeci de ani, a fost parașutist. {{687043}}Alaturi…

- Odata cu trecerea timpului, pe masura ce imbatranim, potrivit specialiștilor, corpurile noastre acumuleaza daune moleculare și celulare, provocand semne fizice de imbatranire, cum ar fi ridurile și fragilitatea, dar și creșterea riscului de boli legate de varsta. Din fericire, prin schimbarea obiceiurilor,…