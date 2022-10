Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 67 de ani, a condus un autoturism pe strada Gloria din localitatea Giroc, județul Timiș, iar la intersecția cu strada Muncitorilor a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 47 de ani. In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto de…

- O femeie, in varsta de 44 de ani, a condus un autoturism pe Calea Lugojului, dinspre strada Aeroport inspre Calea Dorobanților, iar la intersecția cu strada Victoria, a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 52 de ani, care circula din…

- Nevinovatii au ajuns in spital. La ieșirea de pe calea de acces a unui imobil, situat pe strada Calan din Timișoara, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 60 de ani, a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat, in varsta de 24 de ani, care circula regulamentar, dinspre…

- Azi, in jurul orei 12.05, polițiștii au intervenit la accident rutier produs pe DN1C, in comuna Iclod. Din primele informații, un conducator auto in varsta de 73 de ani, din Cluj-Napoca, nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers, intrand in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in…

- Astazi, 27 august 2022, in jurul orei 12.55, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe strada Gheorghe Barițiu, din Municipiul Turda. Din primele date, coliziunea fața-spate s-ar fi produs intre un autoturism condus de barbat in varsta de 29 de ani, din Alba Iulia și un autoturism condus…

- Un motociclist in varsta de 19 ani a decedat vineri seara, intr-un accident rutier produs in localitatea argeseana Corbi. In accident a fost implicata si o masina, in care se aflau trei persoane. ''Incident rutier produs in localitatea Corbi intre un autoturism si o motocicleta. La caz intervin pompierii…