Stiri pe aceeasi tema

- „In primii cinci ani, copiii dobandesc, in medie, doua treimi din capacitatea lor de invațare”, spune specialista in educație Helen ODonoghue, intr-un interviu pentru Școala 9 . Aceasta da sfaturi parinților romani despre folosirea gadgeturilor, dar și despre programul de somn și dieta celor mici. …

- Seful Inspectoratului Scolar General Botosani, Bogdan Suruciuc, solicita verificarea instalatiilor electrice din toate unitatile de invatamant, dupa incendiul produs luni dimineata la Scoala 14 din municipiul resedinta de judet. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Conducerea Primariei Municipiului Targu Mureș a atribuit, in data de 2 noiembrie 2022, societații Eurominerva SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 16.806.722 de lei, aproximativ 3,4 milioane de euro, fara TVA, pentru obiectivul de investiție "Lucrari de reparații la instalațiile sanitare și instalațiile…

- Epilepsia este o afecțiune neurologica ce afecteaza peste 50 de milioane de oameni la nivel mondial și aproximativ 6 milioane de oameni in Europa, conform Organizației Mondiale a Sanatații. In Romania, se estimeaza ca sunt in jur de 500.000 de persoane diagnosticate cu aceasta boala.

- In anul școlar trecut, 2021-2022 s-au inregistrat 9.741 de acte de violența in școlile din Romania, cu doua mii de cazuri mai multe decat in anul școlar 2019 – 2020 cand au fost inregistrate 7.715 cazuri, scrie Agerpres. Situația se refera la unitațile de invațamant din toata țara, de la clasele pregatitoare,…

- Scolile din Dolj care vor sa organizeze programe after school pot face acest lucru atat in spatiile disponibile pe care le detin, cat si in alte spatii externe, care nu le apartin , conform unei proceduri a Inspectoratului Scolar. Scolile care vor sa organizeze programe „Scoala dupa Scoala” trebuie…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, și a cerut opinii avizate despre acutizarea deficitului de personal medical in unitațile sanitare din județul Suceava, dar și din țara."In ciuda majorarilor salariale operate in ultimii ani pentru ...

- CJ Maramureș va acorda 640 burse de ajutor social pentru elevii din unitatile de invatamant special de stat aflate sub autoritatea Consiliului Judetean. ”Se aproba acordarea unui numar de 640 burse de ajutor social, in cuantum de 200 lei lunar, aferente anului scolar 2022 – 2023, elevilor din unitatile…