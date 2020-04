Trei kilometri de drum judeţean modernizat la graniţa judeţului Iași La prima licitatie, organizata asta-vara, nu s-a prezentat nimeni. Dupa ce consilierii judeteni au fost de acord cu suplimentarea sumei cu 45 la suta, a doua procedura a atras trei oferte. Castigatoare a fost desemnata cea depusa de firma nemteana Danlin XXL, care si-a adjudecat pachetul de lucrari contra sumei de 6,51 de milioane de lei. Termenul de executie este de sase luni. Mai multe licitatii privind refacerea sau modernizarea unor drumuri - fie ele judetene sau nationale - au fost (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

