- Distribuirea pachetelor cu 25 de kilograme de alimente, de la UE, incepe astazi, pentru romanii care au un venit minim garantat și alocație de intretinere a familiei. Pentru a ridica pachetele, cei indreptațiți trebuie sa se prezinte la centrele de distribuire cu actele lor de identitate și cu cele…

- In perioada 15 - 17 aprilie, in urma activitaților desfașurate pe intreg teritoriul țarii, inspectorii de patrulare au depistat 2541 de incalcari ale Regulamentului circulației rutiere. 1137 de șoferi au apasat pe accelerator, chiar daca carosabilul a fost umed din cauza precipitațiilor și a persistat…

- Aceștia erau dați in cautare naționala de catre Poliția de Frontiera pentru comiterea infracțiunii de trecere ilegala a frontierei de stat. In dupa-amiaza zilei de 12 aprilie 2023, la valorificarea unei informații operative și punerea in aplicare a masurilor speciale, ofițerii Secției investigații criminalitate…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac au descoperit ascunși intr-un TIR 70 de cetațeni straini care intenționau sa ajunga in țari din Vestul Europei. Potrivit Poliției de frontiera, joi, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor pe sensul de iesire din…

- Patru traficanti au fost prinsi la Suceava de procurorii DIICOT, in timp ce ridicau colete trimise din Spania in care se gaseau 15 kilograme de canabis.Potrivit unui comunicat al DIICOT, in luna martie 2023, doi dintre traficanti s-au deplasat in Spania, de unde au expediat, prin intermediul unei…

- Politia sarba a descoperit un obiect radioactiv asupra a trei calatori croati la punctul de trecere a frontierei sarbe Bezdan, a anuntat marti televiziunea de stat sarba RTS, citand Ministerul sarb de Interne, potrivit dpa.

- Poliția a reușit sa foloseasca cocaina falsa pentru a-i ademeni pe presupușii suspecți, astfel incat ei sa creada ca drogurile nu au fost compromise in calatoria din America de Sud. Operațiunea de succes a dus la 12 arestari, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dosare penale pe numele a patru nepalezi, in apropiere de Comloșu Mare, județul Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au incercat sa treaca ilegal granița din Romania in Serbia. Cei patru au permise de ședere pe teritoriul Romaniei.