Stiri pe aceeasi tema

- Trei europeni din zece declara ca se afla intr-o situatie financiara precara, ceea ce ii face sa renunte la unele necesitati de baza, precum a manca atunci cand le este foame sau a-si incalzi locuinta, releva un barometru publicat miercuri in Franta, transmite AFP. Mai precis, in aceasta situatie se…

- Trei din zece europeni nu-și permit sa manance atunci cand le este foame sau sa isi incalzeasca locuinta. Barometrul saraciei Trei europeni din zece declara ca se afla intr-o situatie financiara precara, ceea ce ii face sa renunte la unele necesitati de baza, precum a manca atunci cand le este foame…

- Trei europeni din zece declara ca se afla intr-o situatie financiara precara, ceea ce ii face sa renunte la unele necesitati de baza, precum a minca atunci cind le este foame sau a-si incalzi locuinta, releva un barometru publicat miercuri in Franta, transmite AFP. Mai precis, in aceasta situatie se…

- Trei europeni din zece declara ca se afla intr-o situatie financiara precara, ceea ce ii face sa renunte la unele necesitati de baza, precum a manca atunci cand le este foame sau a-si incalzi locuinta, releva un barometru publicat miercuri in Franta, transmite AFP.

- Trei europeni din zece declara ca se afla intr-o situatie financiara precara, ceea ce ii face sa renunte la unele necesitati de baza, precum a manca atunci cand le este foame sau a-si incalzi locuinta.

- Mihai Albu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri de pantofi din Romania, a oferit un interviu emoționant in cadrul emisiunii „In oglinda”. In cadrul interviului, designerul a facut confesiuni emoționante și va oferi o perspectiva intima asupra vieții sale și a parcursului sau profesional.Cu…

- BerbecDragoste: Astazi veți avea parte de o zi romantica, in care va veți simți iubiți și apreciați de partener. Daca sunteți singuri, aveți șanse sa cunoașteți pe cineva care va va atrage irezistibil.Bani: Aveți o situație financiara stabila, dar nu va lasați tentați sa cheltuiți mai mult decat aveți…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,0 s-a produs vineri in vestul Franței, in regiunea Charente-Maritime, a anunțat vineri Centrul german de cercetare pentru geosciințe (GFZ). Cutremurul s-a produs la o adancime de 10 km, a precizat GFZ, revizuind in scadere o masuratoare anterioara de 5,5 magnitudine.…