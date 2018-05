Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia de servicii de livrare rapida Glovo, lansata in 2015 in Barcelona si prezenta acum in peste 60 de orase din zece tari, este disponibila de astazi si in Bucuresti, utilizatorii avand posibilitatea de a cumpara, de a primi si a trimite orice doresc, in interval de maxim o ora, prin intermediul…

- Ediția 2018 se desfașoara sub genericul „Muzeele oradene impreuna” și este organizata de catre Muzeul Tarii Crisurilor. portile majoritatii muzeelor si punctelor muzeale existente in Oradea vor fi deschise oradenilor, bihorenilor si turistilor, incercind astfel sa se ofere spre cunoastere…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste marti, la o zi dupa violente sangeroase la bariera de securitate cu Fasia Gaza, unde militari israelieni au omorat aproape 60 de palestinieni in confruntari si manifestatii contra inaugurarii Ambasadei Statelor la Ierusalim, relateaza AFP conform News.ro .…

- Nu ai nevoie de doua ingrediente pentru a-ți curața ficatul și a-ți intari imunitatea. Vezi care sunt și cum trebuie sa le prepari.Pentru aceasta bautura miraculoasa nu ai nevoie decat de lamaie și zer. Zerul este bogat in acid lactic, enzime, proteine, vitaminele B6, B2, B12, K și C, potasiu, calciu,…

- Echilibrele macroeconomice ale Romaniei s-au deteriorat suficient de mult ca indicatorii de monitorizare ai Capital Economics sa plaseze tara noastra intr-o zona apropiata de rosu pe scala vulnerabilitatilor valutare si ale datoriei publice. Totusi, sistemul bancar romanesc este unul dintre cele mai…

- Tinerii din Romania intre 18 si 24 de ani sunt cei mai increzatori in perspectiva de a avea o cariera in domenii digitale, intre 15 tari care au participat la un studiu realizat de Vodafone, peste jumatate dintre ei (53%) fiind convinsi ca vor gasi un loc de munca pe masura abilitatilor, rezultat…

- Expediția presupune doua etape distincte, lunile aprilie și mai fiind dedicate ascensiunii varfului Dhaulagiri, iar iunie și iulie pentru Nanga Parbat. In acest proiect, Alex Gavan face echipa cu doi alpiniști experimentați cu care impartașește aceeași filosofie asupra ascensiunilor extreme. …