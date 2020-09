Trei dosare penale în două cazuri de tâlhărie In data de 20.09.2020, in jurul orei 00:05, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de catre o femeie in varsta de 57 de ani, din comuna Șoimuș, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in incinta fostului Complex Șoimus, impreuna cu nepoata sa, in varsta de 14 ani, in jurul orei 23:00, un tanar de 27 de ani, din comuna Șoimuș, a patruns fara drept in incinta complexului. Potrivit reclamantei, tanarul a patruns in camera in care se afla minora (desi aceasta a incercat sa il impiedice) si i-a sustras un telefon mobil, dupa care a parasit incinta. In cauza, politistii au… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

