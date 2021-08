Trei copii descoperiți în portbagajul unui autoturism, la un filtru al poliției Poliția posteaza o imagine in care apar 3 copii in portbagajul unei mașini. „Nu mai incapeau restul de 12 persoane altfel”, comenteaza un internaut. „Oameni buni, Luați aceasta imagine ca exemplu de: AȘA NU! Un copil nu este un bagaj pe care sa il așezi in mașina, dupa ce ai terminat cumparaturile! Locul unui copil este intr-un scaun special, care trebuie sa fie montat pe bancheta din spate”, este postarea Poliției Romane, pe Facebook. In imagini apare un barbat care deschide portbagajul, acolo unde sunt așezați 3 copii. Sute de internauti iși exprima parerea. Daca unii cred ca imaginile sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

