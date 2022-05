Stiri pe aceeasi tema

- Un conațional și trei cetațeni straini sunt documentați pentru deținerea actelor false. Cazurile au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, la vama Palanca, pe sensul de intrare in Republica Moldova.

- Doi cetațeni straini și-au perfectat ilegal acte de calatorie, precizind in declarații ca au apelat la intermediari pentru a intra in posesia lor. Actele falsificate au fost depistate la trecerea frontierei moldo-ucrainene, in punctul de trecere a frontierei Palanca. {{614111}}In primul caz este cercetat…

- Un tanar de 32 de ani din Republica Moldova și-a meșterit un permis de conducere moldovenesc, care urma sa-l foloseasca in Germania. Insa nu a fost sa fie, intențiile sale au fost deconspirate in Punctul de Trecere a Frontierei Costești.

- Doi cetațeni au fost prinși cu permise de conducere false la intrarea in Moldova. Ambele cazuri au fost inregistrate la sfarșitul saptamanii trecute, in punctul de trecere a frontierei Palanca.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale EST au inițiat cercetari in doua cazuri de fals in acte oficiale. Sunt documentați doi cetațeni ai Ucrainei, ambii fiind depistați ieri, in ziua de Paște, la trecerea frontierei pe sensul de intrare in Republica Moldova.

- Inca 26 de cetateni straini au fost depistati de politistii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera cu Ungaria. Vineri, 11 martie, autoritatile anuntau alti 29 de straini din diverse state ce doreau sa ajunga ilegal in vestul Europei."Politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Trei șoferi au prinși de polițiștii de frontiera cu permise de conducere false. Cazurile au fost inregistrate in punctul de trecere a frontierei Costești, in aceeași zi și doar la cateva ore diferența.

- Trei șoferi au fost ramas fara permise conducere in punctul de trecere a frontierei Costești. Polițiștii de frontiera din Direcția regionala NORD au ridicat actele in aceeași zi, la cateva ore diferența