- Trei angajate ale unui post afgan de televiziune au fost asasinate, marti, de militanti islamisti, in orasul Jalalabad, situat in estul Afganistanului, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro. "In aceasta dupa-amiaza, trei colege cu varstele cuprinse intre 17 si 20 de ani…

- O jurnalista de televiziune si soferul ei au fost asasinati de necunoscuti care au deschis focul asupra masinii lor, în provincia Nangarhar din estul Afganistanului, au anuntat joi oficiali locali, transmite Agerpres. Cei doi au fost împuscati mortal joi dimineata, când mergeau…

