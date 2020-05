Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a fost anuntat, in urma cu putin timp, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului in Mamaia Nord un autoturism s a rasturnat, din cauze necunoscute, inca, iar doua victime, neincarcerate, si constiente, au nevoie de ajutor medical de specialitate.…

- Drifturi periculoase pe strada principala din orașul Comrat. Un șofer, care a pornit cu inca doi prieteni sa goneasca cu mașina prin oraș, a doborat inițial intr-un felinar stradal, aproape sa avarieze mai multe mașini parcate in prajma, apoi a ajuns cu mașina intr-un șanț de pe traseul Comrat Ceadir-Lunga.

- Un carambol rutier a avut loc duminica dimineata, la intrare in comuna Cumpana, judetul Constanta. Potrivit martorilor, un sofer baut si fara permis a lovit cinci masini si a fugit de la fata locului."In jurul orei 4 dimineata un nemernic conducand sub influenta alcoolului fara permis de conducere fara…

- In urma cu putin timp in intersectia de la Casa de Cultura din Constanta s a produs un accident rutier. In impact au fost implicate doua automobile, iar unul dintre ele s a rasturnat. La fata locului a ajuns un echipaj de la Politia Rutiera. Din primele informatii ar fi vorba despre o tamponare.Reamintim…

- O soferita a fost ranita in urma unui accident rutier produs in Mamaia Sat.Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 09.00, un barbat de 28 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia Nord, dinspre Constanta catre Navodari si ajungand la intersectia de tip sens giratoriu cu strada D14, nu…

- Un accident rutier s a produs in aceasta dupa amiaza, la intersectia strazilor Mihai Viteazu cu Nicolae Iorga. Doua autoturisme sunt implicate in eveniment, un Volskwagen inmatriculat in Vrancea si un Audi cu numere de Constanta.Autoturismul Volskwagen in care se aflau preoti a ajuns intr un imobil.…

- Un grav accident rutier a avut loc, putin inainte de miezul noptii, la sesnul giratoriu din Mamaia, zona La Butoaie.In accident au fost implicate trei autoturisme: un Seat, si doua Audi, acestea devenind de nefolosit.Totodata au rezultat si cinci victime, cu traume minore, toate din autoturisme.Subinspectorul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din Medgidia, spre Valea Dacilor. Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism, un autotren, o autoutilitara si o caruta. In urma impactului,…