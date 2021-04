Tratamente de înfrumusețare: ingrediente care nu trebuie amestecate Pentru a avea o piele frumoasa , multe femei investesc in mai multe tratamente de infrumusețare. Este un lucru foarte bun! Dar, inainte de a stabili o rutina de ingrijire a pielii, cel mai bine este sa știți ce combinații de ingrediente trebuie evitate. Daca doriți sa combateți petele și... The post Tratamente de infrumusețare: ingrediente care nu trebuie amestecate appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Experimente culinare la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Iasi. Ingrediente inedite sunt folosite de studenti pentru a prepara produse de panificatie si patiserie. Printre acestea se numara faina de greieri.

- Mioara Roman a ajuns la varsta de 80 de ani și in ultima perioada a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale. Oana Roman, fiica sa, a decis sa o duca intr-un centru pentru varstnici acolo unde va avea parte de tratamente speciale și de toata atenția. Oana Roman are mai multe proiecte in ultima…

- Daca aveați impresia ca vedetele din showbiz-ul romanesc nu obișnuiesc sa gateasca din lipsa de timp sau de pricepere, va inșelați. Actrița Laura Cosoi a impartașit fanilor o rețeta delicioasa preparata din cateva ingrediente simple, pe care le avem cu toții in bucatarie. Citește gratuit ediția de martie…

- Cum se prepara apa de ghimbir Ingrediente 1 litru de apa radacina de ghimbir (aproximativ 3 cm) 2 lamai 4 linguri miere (optional) Fierbe apa intr-o oala, adauga radacina de ghimbir taiata felii, cu tot cu coaja, si coaja de la lamai. Lasa sa fiarba 10 minute, la foc mic, apoi da oala deoparte, la racit.…

- Un cheeseburger este un hamburger cu multa branza, adaugata deasupra bucații din carne tocata cand aceasta este gatita aproape complet, deci cu puțin timp inainte de servire. Hamburgerii cu branza au diferite variații in structura, ingrediente și compoziție. Ca in cazul altor hamburgeri, cel cu branza…

- Iulian-Vasile Popescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata joi in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, seful Executivului a eliberat-o, la cerere, din functia de secretar general al Comisiei Nationale…

- Auzim adesea de parabeni, un tip de conservanți ce sunt folosiți in special in industria cosmetica, dar nu numai. Citește ce sunt parabenii, care sunt cei mai folosiți și cum ii recunoști. Parabenii sunt un conservant comun de care auzim in randul produselor de ingrijire personala, dar parțial și in…

- Depașind de mult timp eticheta de medicamente controversate, Arbidolul și, mai ales, Ivermectina s-au dovedit singurele tratamente eficace impotriva noului coronavirus. Atat de eficace incat pot preveni boala și o pot vindeca, inainte de a degenera in cazuri foarte grave. In Romania insa aceste tratamente…