- Miloacele de transport in comun de pe liniile 11, M11, 14, M14 si 18 vor circula deviat, incepand cu data de 28 mai, din cauza lucrarilor la carosabil de pe bulevardul Republicii. Traseele mijloacelor de transport de pe liniile amintite se vor modifica astfel: – liniile 11 si M11 vor avea traseul tur/retur:…

- 140 de tramvaie, autobuze și troleibuze circula de luni pe strazile din Timișoara. STPT a revenit la programul normal și ne anunța ca s-au luat toate masurile pentru distanțarea sociala. Timișorenii trebuie sa poarte maști, sa urce doar pe anumite uși și sa foloseasca dezinfectantul pus in mijloacele…

- Incepand de maine, 24 martie, stația RAT Bv ,,Meșota” se va muta pe noul amplasament. Incepand din data de 24 martie, mijloacele de transport in comun al RATBv care opreau in stația amplasata in fața CN Ioan Meșota vor opri in noua stație amenajata pe B-dul M. Kogalniceanu, imediat dupa intersecția…

- Anunț important facut de primarul Timișoarei. Nicolae Robu a anunțat, astazi, pe Facebook, ca mijloacele de transport public vor avea un program restricționat. „Incepand din data de 19.03.2020, mijloacele de transport public vor circula dupa cum urmeaza: in intervalele: 04.00 – 09.00 și 15.30 – 18.30…

- Programul mijloacelor de transport in comun din Timisoara se adapteaza situatiei „virusologice” actuale. Acum, daca intarzie tramvaiul sau autobuzului, cel putin stiti de ce! Primarul Nicolae Robu a anuntat ca programul mijloacelor de transport in comun se modifica, incepand de joi, 19 martie, in sensul…

- RAT Craiova a transmis, in contextul actual și deciziile luate la nivel național pentru a preveni raspandirea virusului Covid-19, ca va fi suplimentat numarul mijloacelor de transport in comun pe traseele craiovene. Pentru a evita aglomerarea in mijloacele de transport in comun, chiar daca școlile sunt…