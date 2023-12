Transport modernizat cu 41 de milioane de euro REȘIȚA – Anul viitor, cand vor sosi inca 14 autobuze electrice, Reșița va avea unul dintre cele mai moderne sisteme de transport public din țara. Acestea se vor alatura celor 10 deja ajunse și celor 13 tramvaie noi! Municipalitatea informeaza ca – așa cum se aștepta pana in cursul zilei de luni, 4 decembrie – au ajuns toate cele 10 autobuze electrice achiziționate prin proiectul de modernizare a transportului public din Reșița. Anul viitor vor mai ajunge inca 14 autobuze electrice, achiziționate cu finanțare din PNRR. Astfel, Transport Urban Reșița va avea un parc auto format din 24 de autobuze… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat joi ca cele 100 de autobuze electrice au ajuns in depoul STB Bujoreni si urmeaza sa fie puse in circulatie. „65 de tramvaie noi merg de anul acesta, pe liniile cu cel mai mare numar de calatori, iar pana in primavara anului viitor vor fi livrate…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, joi, ca o suta de autobuze electrice urmeaza sa fie puse in circulatie. Anul viitor, va incepe achizitia a 200 de tramvaie noi si vor fi livrate si o suta de troleibuze.”Cele 100 de autobuze electrice au ajuns in depoul STB Bujoreni si urmeaza…

- Transportul public local este printre cele mai smart din Europa de Est. Anul 2023 este cel mai bun an pentru transportul public de persoane din Romania, prin investițiile facute in modernizarea mijloacelor de transport și extinderea metroului in București-Ilfov, țara noastra aflandu-se printre țarile…

- Guvernul Romaniei prin MTI, respectiv AFER au emis in ultimul timp doua acte de reglementare (Ordinul OMTI 934/2023 și Ordonanța in faza de aprobare la Guvern) prin care in mod absurd și total nejustificat impun operatorilor și pe cale de consecința fabricanților și prestatorilor de mentenanța in transportul…

- Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunta ca primele 51 de autobuze electrice BMC au ajuns in Romania. Acestea se afla in Portul Constanta si vor porni spre Bucuresti, scrie viceprimarul, pe Facebook.

- Peste 1.200 de localitati, cu precadere in mediul rural izolat, vor beneficia de microbuze electrice destinate transportului scolar, in baza unei finantari PNRR in valoare totala de 250 de milioane de euro, informeaza AGERPRES . Marti, la Palatul Victoria, in prezenta premierului Marcel Ciolacu, ministrul…

- Peste 1.200 de localitati, cu precadere in mediul rural izolat, vor beneficia de microbuze electrice destinate transportului scolar, in baza unei finantari PNRR in valoare totala de 250 de milioane de euro, potrivit Agerpres. Marti, la Palatul Victoria, in prezenta premierului Marcel Ciolacu, ministrul…

- Philip Morris International anunța creșterea la peste 730 de milioane de dolari a investiției in transformarea fabricii din Otopeni. Investiția suplimentara de peste 130 milioane de dolari va fi facuta pana la finele anului 2024.Philip Morris International (PMI) anunța un nou val de investiții, iar…