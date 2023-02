Transgaz face cadou centralei private de la Mintia o rețea nouă de gaze de 56 de km Statul roman a gasit destul de repede o destinație pentru mare parte din cele 91 de milioane de euro provenite din vanzarea centralei de la Mintia: le investește intr-o rețea noua de gaze, de 56 de km, ce va deservi tot centrala de la Mintia. Ințelegerea a fost parafata intre Transgaz și cumparatorul Mass Global Energy Rom SRL la scurt timp dupa incheierea licitației. Aflata in conservare din vara anului 2021, in lipsa investițiilor necesare pentru a putea respecta prevederile Uniunii Europene privind protecția mediului, termocentrala a fost scoasa la vanzare. Caștigatoare a fost declarata, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

